Одного из освобожденных из Донбасса пленных вызвали в военную прокуратуру Украины

СЕГОДНЯ 17:08 2019-06-29T17:08:30+03:00

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Украинского пленного Дмитрия Великого, накануне освобожденного из Донбасса, доставили в военную прокуратуру сотрудники правоохранительных органов, однако спустя некоторое время отпустили. Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на самого Великого.

"В 4:00 меня отвезли в военную прокуратуру [в Днепропетровской области], там меня немного подержали <...> пытались добыть информацию, но я не стал отвечать на вопросы без адвоката", - сказал Великий. По его словам, после того, как он прибыл в Павлоград Днепропетровской области к родителям, к дому стали подъезжать машины силовиков. Сотрудники правоохранительных органов, по словам Великого, силой вывели его из дома и отвезли в прокуратуру. Затем его направили в Службу безопасности Украины, после чего - в полицию, откуда его и отпустили.

Великий отметил, что не скрывается от правоохранителей и готов сотрудничать с ними, поскольку имеет сведения о других украинских пленных, находящихся в Донбассе. Он также поблагодарил главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука за усилия, направленные на освобождение пленных.

Ранее пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская сообщила, что Дмитрий Великий на Украине числился в розыске по подозрению в дезертирстве. Она отметила, что Великий и трое освобожденных вместе с ним пленных пройдут проверку в силовых структурах; представитель СБУ заявила, что они могли быть завербованы.

На этой неделе представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик передали в Минске главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку четырех украинских пленных, в том числе и Великого. В тот же день они прилетели в Киев.

ИСТОЧНИК KP.RU