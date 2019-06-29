2019-06-29T17:08:30+03:00
В мире

Одного из освобожденных из Донбасса пленных вызвали в военную прокуратуру Украины

Впоследствии силовики отпустили Дмитрия Великого
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Украинские силовики задержали пленного, которого накануне отпустили из ДонбассаУкраинские силовики задержали пленного, которого накануне отпустили из ДонбассаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Украинского пленного Дмитрия Великого, накануне освобожденного из Донбасса, доставили в военную прокуратуру сотрудники правоохранительных органов, однако спустя некоторое время отпустили. Об этом сообщает телеканал "112 Украина" со ссылкой на самого Великого.

"В 4:00 меня отвезли в военную прокуратуру [в Днепропетровской области], там меня немного подержали <...> пытались добыть информацию, но я не стал отвечать на вопросы без адвоката", - сказал Великий. По его словам, после того, как он прибыл в Павлоград Днепропетровской области к родителям, к дому стали подъезжать машины силовиков. Сотрудники правоохранительных органов, по словам Великого, силой вывели его из дома и отвезли в прокуратуру. Затем его направили в Службу безопасности Украины, после чего - в полицию, откуда его и отпустили.

Великий отметил, что не скрывается от правоохранителей и готов сотрудничать с ними, поскольку имеет сведения о других украинских пленных, находящихся в Донбассе. Он также поблагодарил главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука за усилия, направленные на освобождение пленных.

Ранее пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская сообщила, что Дмитрий Великий на Украине числился в розыске по подозрению в дезертирстве. Она отметила, что Великий и трое освобожденных вместе с ним пленных пройдут проверку в силовых структурах; представитель СБУ заявила, что они могли быть завербованы.

На этой неделе представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик передали в Минске главе политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктору Медведчуку четырех украинских пленных, в том числе и Великого. В тот же день они прилетели в Киев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Россия и Япония обсуждают вопрос о свободном передвижении граждан между Сахалином и Хоккайдо
Власти Японии смягчат визовый режим для предпринимателей из России
Новак: Россия считает целесообразным продление сделки ОПЕК+ на девять месяцев
Бывшего футболиста сборной Голландии Снейдера арестовали за порчу имущества
Трамп заявил, что будет придерживаться принципа "одного Китая" в тайваньском вопросе
Жена правителя Дубая сбежала в Германию с крупной суммой денег
США разрешат Huawei приобретать продукцию американского производства
Песков: контракт с Турцией по С-400 подразумевает частичную передачу технологий
Путин подтвердил планы посетить Саудовскую Аравию
Путин и Абэ отметили налаживание диалога по мирному договору
Путин прокомментировал приглашение иностранных лидеров на 75-летие Победы
Путин: действия России в отношении партнеров всегда будут зеркальными
Трамп: США нечестно повели себя по отношению к Турции в ситуации с С-400