2019-06-29T17:53:07+03:00
Общество

Призовые скачки и баран для батыра: в Самарской области прошел Всероссийский сельский сабантуй - 2019

Гостями праздника стали губернатор Дмитрий Азаров и президент республики Татарстан Рустам Минниханов
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Гости Сабантуя голодными не остались.Гости Сабантуя голодными не остались.
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Юбилейный Всероссийский сельский Сабантуй - праздник, знаменующий окончание полевых работ - прошел в этом году в Самарской области, в селе Камышла. Площадка была выбрана не случайно: в регионе татары являются вторым по численности этносом, здесь же прошел и первый сельский Сабантуй десять лет назад. Всенародный праздник посетил губернатор Дмитрий Азаров.

- Сегодня мы объединены одной мечтой, одной целью: благополучие нашей страны и всех ее жителей. Вместе, сообща мы справимся с любой задачей! - поздравил он гостей камышлинской земли с всенародным праздником.

На мероприятие приехал и президент республики Татарстан: Рустам Минниханов научил главу Самарской области готовить эчпочмаки и высоко оценил усилия по проведению праздника.

- Сабантуй — праздник не только для татар и башкир, это праздник всех народов нашей страны. Мы можем показать свою самобытность – это очень важно сегодня, в современной истории, - отметил он.

Праздник удался на славу. Все гости смогли побывать в традиционной татарской избе, башкирской юрте, узнать о традициях русского народа. Победители призовых скачек на приз губернатора Самарской области получили автомобиль Lada Largus. А лучший батыр, одолевший всех в национальной борьбе кэреш, стал обладателем барана и авто от президента Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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