Страны БРИКС готовы принять участие в урегулировании кризиса в Венесуэле
Страны БРИКС готовы содействовать решению политического кризиса в Венесуэле. Как заявил заместитель министра финансов России Сергей Сторчак, эта тема обсуждалась на встрече лидеров стран объединения в Осаке.
"Венесуэла обсуждалась на БРИКСе. Речь идет о том, что объединение БРИКС по мере возможности будет содействовать урегулированию этого процесса. Если удастся спорящие стороны посадить за стол переговоров - это будет большой прорыв", - приводит агентство РИА Новости слова Сторчака.
Говоря о вопросе выплаты Каракасом долга Москве, Сторчак отметил, что венесуэльская сторона выполнила срочный платеж в конце марта этого года. "Будет очередной - будем смотреть", - добавил он.
Политический кризис в Венесуэле обострился в начале 2019 года, когда спикер Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом, сославшись на конституцию Венесуэлы. Избранный президент республики Николас Мадуро, в свою очередь, заявил, что действия Гуайдо являются попыткой государственного переворота, организованной США.
В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента.
ИСТОЧНИК KP.RU