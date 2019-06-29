Страны БРИКС готовы принять участие в урегулировании кризиса в Венесуэле

СЕГОДНЯ 17:33 2019-06-29T17:33:15+03:00

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Страны БРИКС готовы содействовать решению политического кризиса в Венесуэле. Как заявил заместитель министра финансов России Сергей Сторчак, эта тема обсуждалась на встрече лидеров стран объединения в Осаке.

"Венесуэла обсуждалась на БРИКСе. Речь идет о том, что объединение БРИКС по мере возможности будет содействовать урегулированию этого процесса. Если удастся спорящие стороны посадить за стол переговоров - это будет большой прорыв", - приводит агентство РИА Новости слова Сторчака.

Говоря о вопросе выплаты Каракасом долга Москве, Сторчак отметил, что венесуэльская сторона выполнила срочный платеж в конце марта этого года. "Будет очередной - будем смотреть", - добавил он.

Политический кризис в Венесуэле обострился в начале 2019 года, когда спикер Национальной ассамблеи страны Хуан Гуайдо провозгласил себя президентом, сославшись на конституцию Венесуэлы. Избранный президент республики Николас Мадуро, в свою очередь, заявил, что действия Гуайдо являются попыткой государственного переворота, организованной США.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/687980" frameborder="0"></iframe> В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента.

ИСТОЧНИК KP.RU