В Минфине рассказали об условиях уплаты взносов в бюджет Совета Европы
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации. Об этом заявил заместитель министра финансов России Сергей Сторчак.
"Мы ничего еще не должны. Должны, когда подписан документ, протокол, меморандум о взаимопонимании. Вот тогда возникают обязательства", - приводит ТАСС слова Сторчака.
Ранее сайт kp.ru сообщал о восстановлении в правах российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Это событие произошло спустя пять лет после лишения представителей РФ права голоса в связи с событиями на Украине; тогда российская делегация заявила об отказе участвовать в работе ассамблеи без возможности голосовать.
С 2016 по 2018 год Россия не направляла заявку на подтверждение своих полномочий. Выплата Москвой взноса в Совет Европы была заморожена в 2017 году.
ИСТОЧНИК KP.RU