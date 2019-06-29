В Минфине рассказали об условиях уплаты взносов в бюджет Совета Европы

СЕГОДНЯ 18:27 2019-06-29T18:27:41+03:00

По словам заместителя главы Минфина РФ Сергея Сторчака, Москва выполнит свои обязательства по уплате взносов после восстановления в полном объеме прав российской делегации Фото: REUTERS

По словам заместителя главы ведомства Сергея Сторчака, Москва выполнит свои обязательства по уплате взносов после восстановления в полном объеме прав российской делегации

Изменить размер текста: A A

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации. Об этом заявил заместитель министра финансов России Сергей Сторчак.

"Мы ничего еще не должны. Должны, когда подписан документ, протокол, меморандум о взаимопонимании. Вот тогда возникают обязательства", - приводит ТАСС слова Сторчака.

Ранее сайт kp.ru сообщал о восстановлении в правах российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Это событие произошло спустя пять лет после лишения представителей РФ права голоса в связи с событиями на Украине; тогда российская делегация заявила об отказе участвовать в работе ассамблеи без возможности голосовать.

С 2016 по 2018 год Россия не направляла заявку на подтверждение своих полномочий. Выплата Москвой взноса в Совет Европы была заморожена в 2017 году.

ИСТОЧНИК KP.RU