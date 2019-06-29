2019-06-29T18:50:17+03:00
Происшествия

Американский рэпер Slim 400 попал в больницу с множеством огнестрельных ранений

Состояние исполнителя в настоящий момент оценивается как критическое
Александр ДЖУМАЕВ
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Американский рэпер Slim 400Американский рэпер Slim 400Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Американский рэпер Slim 400 попал в больницу с множеством огнестрельных ранений. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.

По имеющимся данным, нападение на рэпера произошло в городе Комптон в штате Калифорния. Звонок в полицию поступил вечером в пятницу, 28 июня.

Состояние Slim 400 в настоящий момент оценивается как критическое. Личности и мотивы напавших на исполнителя пока неизвестны; свидетелям, в свою очередь, удалось заметить черный автомобиль, уезжающий с места преступления.

Ранее сайт kp.ru сообщал о гибели британского рэпера Блейна Джонсона, более известного под псевдонимом Cadet. Исполнитель погиб в автомобильной аварии неподалеку от населенного пункта Бетли в графстве Стаффордшир по дороге на концерт, который должен был состоятся в Килском университете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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