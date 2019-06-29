В РПЦ поддержали изучение священных текстов в рамках школьной программы по литературе

СЕГОДНЯ 19:42 2019-06-29T19:42:27+03:00

Председатель отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Илларион выразил сожаление, что школьники не проходят "ни Библию, ни Тору, ни Коран"

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РПЦ поддерживает изучение священных текстов в рамках школьной программы по литературе. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил председатель отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион.

"К сожалению, в рамках школьного курса 11-летнего не проходят ни Библию, ни Тору, ни Коран, и я думаю, что это большое упущение, потому что как минимум к этим произведениям можно относиться как к выдающимся литературным произведениям", - сказал он.

В настоящий момент российские школьники изучают основы религии в рамках дисциплины "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ). В рамках данного предмета учащиеся могут выбрать изучение одного из модулей, в число которых входят основы православной культуры, ислама, иудаизма, буддизма, основы мировых религиозных культур и светская этика.

ИСТОЧНИК KP.RU