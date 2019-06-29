В РПЦ поддержали изучение священных текстов в рамках школьной программы по литературе
РПЦ поддерживает изучение священных текстов в рамках школьной программы по литературе. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" заявил председатель отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион.
"К сожалению, в рамках школьного курса 11-летнего не проходят ни Библию, ни Тору, ни Коран, и я думаю, что это большое упущение, потому что как минимум к этим произведениям можно относиться как к выдающимся литературным произведениям", - сказал он.
В настоящий момент российские школьники изучают основы религии в рамках дисциплины "Основы религиозных культур и светской этики" (ОРКСЭ). В рамках данного предмета учащиеся могут выбрать изучение одного из модулей, в число которых входят основы православной культуры, ислама, иудаизма, буддизма, основы мировых религиозных культур и светская этика.
ИСТОЧНИК KP.RU