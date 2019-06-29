2019-06-29T20:11:23+03:00
Общество

Кевин Костнер рассказал о планах принцессы Дианы сняться в "Телохранителе 2"

Актер рассказал, что принцесса Диана согласилась, чтобы он написал сценарий фильма, в котором она должна была играть главную роль
Александр ДЖУМАЕВ
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По словам актера, принцесса Диана согласилась, чтобы он написал сценарий картины, в которой она должна была играть главную рольПо словам актера, принцесса Диана согласилась, чтобы он написал сценарий картины, в которой она должна была играть главную рольФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Актер Кевин Костнер рассказал, что принцесса Диана могла сняться в продолжении фильма "Телохранитель". Об этом сообщает интернет-портал People.

По словам актера, принцесса Диана согласилась, чтобы он написал сценарий картины, в которой она должна была играть главную роль. "Я помню, что по телефону она была со мной очень любезна, задавая вопросы, такие как, например: "У нас будет сцена с поцелуем?" При этом она была очень сдержанна – и немного волновалась, ведь ее жизнь все время была под контролем", - вспоминает актер.

Согласно сценарию, герой Кевина Костнера должен был охранять принцессу от навязчивых поклонников и папарацци, их отношения при этом перерастали в романтические. Актер также уточнил, что сценарий картины был закончен в августе 1997 года, за день до гибели принцессы Дианы в автокатастрофе в Париже

ИСТОЧНИК KP.RU

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