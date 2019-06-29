Глава Роспортребнадзора вылетела в Иркутскую область в связи с паводками
Глава Роспотребнадзора Анна Попова вылетела в Иркутскую область, где ранее был объявлен режим ЧС из-за паводка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Для контроля за ситуацией в регион вылетела глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова. Создан оперативный штаб по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия на территориях, пострадавших от дождевого паводка. Разработан план противоэпидемических (профилактических) мероприятий в паводковый и послепаводковый период", - говорится в заявлении ведомства.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что ведомство держит на особо контроле ситуацию в подтопленных территориях, в том числе на территории города Тулун и ряда районов области. В указанных районах, в частности, обеспечивается контроль за работой пунктов временного размещения людей.
Паводки в Иркутской области начались в конце этой недели. В зоне бедствия в настоящий момент находятся Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский и Чунский районы области, а также город Тулун.
Наводнения в Нижнеудинске Иркутской области.
ИСТОЧНИК KP.RU