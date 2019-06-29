Украинцев назвали самой сексуальной нацией в мире

СЕГОДНЯ 21:35 2019-06-29T21:35:10+03:00

В первую тройку рейтинга, составленного порталом Big Seven Travel, также вошли датчане и филиппинцы

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Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel составил рейтинг самых сексуальных национальностей мира на основе опроса своей аудитории. Пользователи сайта сочли самыми сексуальными жителей Украины.

"Украинцы обладают поразительной внешностью, поэтому они легко возглавили наш рейтинг 2019 года. Кто может поспорить с этим? Неудивительно, что среди украинцев столько моделей", - говорится в опубликованном на сайте материале.

На втором месте в списке оказались датчане. В качестве примера специалисты портала привели фотомодель и актрису Бригитту Нильсен, а также актера Вигго Мортенсена, известного по кинотрилогии "Властелин Колец".

Тройку лидеров замкнули филиппинцы. "Кажется, самые известные филиппинцы — это профессиональный боксер Мэнни Пакьяо и музыкальный исполнитель Бруно Марс. Кроме того, баллов стране добавили многочисленные участницы конкурсов красоты из Филиппин", - заключили авторы материала. Россияне заняли в списке 33-е место.

Стоит отметить, что респондентам опроса не уточнялось значение слова "сексуальные", чтобы они интерпретировали его сами. Аудитория портала Big Seven Travel составляет порядка полутора миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU