Дальнобойщиков будут лишать водительских прав за перевес
Водителей грузовых автомобилей будут лишать водительских прав за перевес, поскольку тяжелый транспорт портит покрытие дорог. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.
Сообщается, что соответствующее решение было принято в ходе заседания Госсовета, посвященного развитию сети автомобильных дорог и организации дорожного движения. "Договорились, что к таким будут особые меры, очень жесткие: лишение прав с конфискацией автомобиля и с конфискацией груза", - сказал Дитрих в эфире телеканала "Россия-1".
В июне этого года ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением рассмотреть возможность взыскания ущерба за нанесение урона дорожной инфраструктуре. В частности, речь шла о водителях грузовиков и транспортных компаниях, которые допускаю превышение допустимого веса при перевозке.
ИСТОЧНИК KP.RU