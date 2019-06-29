2019-06-29T21:53:38+03:00
Общество

Дальнобойщиков будут лишать водительских прав за перевес

Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих
Александр ДЖУМАЕВ
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Водителей грузовых автомобилей будут лишать водительских прав за перевес, поскольку тяжелый транспорт портит покрытие дорогВодителей грузовых автомобилей будут лишать водительских прав за перевес, поскольку тяжелый транспорт портит покрытие дорогФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Водителей грузовых автомобилей будут лишать водительских прав за перевес, поскольку тяжелый транспорт портит покрытие дорог. Об этом заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.

Сообщается, что соответствующее решение было принято в ходе заседания Госсовета, посвященного развитию сети автомобильных дорог и организации дорожного движения. "Договорились, что к таким будут особые меры, очень жесткие: лишение прав с конфискацией автомобиля и с конфискацией груза", - сказал Дитрих в эфире телеканала "Россия-1".

В июне этого года ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» обратилась к президенту России Владимиру Путину с предложением рассмотреть возможность взыскания ущерба за нанесение урона дорожной инфраструктуре. В частности, речь шла о водителях грузовиков и транспортных компаниях, которые допускаю превышение допустимого веса при перевозке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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