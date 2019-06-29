В Роспотребнадзоре прокомментировали проверку на самолете из Батуми в Москву

СЕГОДНЯ 22:20 2019-06-29T22:20:09+03:00

В ведомстве сообщили, что проверка заняла не более получаса

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Пресс-служба Роспотребнадзора прокомментировала проверку самолета, прилетевшего в аэропорт Домодедово из Батуми. В ведомстве отметили, что проверка заняла не более получаса.

"В целях предотвращения ввоза и распространения на территорию Российской Федерации инфекционных заболеваний сотрудниками пункта санитарно-карантинного контроля в аэропорту Домодедово осуществлялся досмотр воздушного судна рейсом Батуми - Москва", - говорится в заявлении ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что в ходе досмотра был выявлен ребенок с температурой 38; позже было установлено, что у ребенка был фарингит. Его родители отказались от госпитализации.

"Других заболевших пассажиров и членов экипажа не выявлено. Общая задержка высадки пассажиров составила не более 30 минут", - отметили в ведомстве, добавив, что проверка проводилась в рамках Международных медико-санитарных правил.

Ранее в соцсетях появились сообщения о проверке сотрудниками Роспотребнадзора пассажиров рейса Батуми-Москва после приземления в столичном аэропорту Домодедово. Отмечалось, что из-за досмотра люди были вынуждены в течение долгого времени находиться в самолете.

ИСТОЧНИК KP.RU