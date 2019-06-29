В Италии застрявшая в лифте женщина спаслась от обезвоживания с помощью вина

СЕГОДНЯ 22:37 2019-06-29T23:04:31+03:00

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50-летняя жительница итальянского города Падуя застряла в лифте на 27 часов и спаслась от обезвоживания благодаря бутылке вина. Об этом сообщает местная газета Corriere del Veneto.

Инцидент произошел в пятницу, 28 июня. Утром женщина вышла из своей квартиры, чтобы "отнести ящик вина и другие вещи в подвал". После того, как лифт, в котором находилась женщина, сломался, она попыталась позвать на помощь, однако пришедшая к ней домой уборщица не услышала криков и ушла домой после завершения уборки.

В лифте при этом не было кнопки вызова диспетчера, его двери не поддавались усилиям, а свой телефон итальянка оставила дома. После того, как кабина нагрелась, женщина начала понемногу выпивать из одной из бутылок, чтобы не умереть от обезвоживания.

Спасла женщину ее дочь, которая пришла к ней домой на следующий день. Девушка, которая была обеспокоена тем, что ее мать не отвечала на звонки, вызвала пожарных, которые вытащили пострадавшую из лифта. Стоит отметить, что медицинская помощь пострадавшей не понадобилась; после своего освобождения женщина приняла душ и выпила воды.

ИСТОЧНИК KP.RU