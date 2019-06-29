2019-06-30T00:34:07+03:00
Спорт

Судьи наказали британского пилота «Формулы-1» за блокировку Квята в квалификации

Джорджа Расселла оштрафовали потерей трех мест на старте гонки Гран-при Австрии
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Судьи Гран-при признали британца виновным в создании помехи Даниилу Квяту во время прохождения быстрого круга в первом сегменте квалификацииСудьи Гран-при признали британца виновным в создании помехи Даниилу Квяту во время прохождения быстрого круга в первом сегменте квалификацииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Судьи Гран-при Австрии оштрафовали британского пилота команды Willams Джорджа Расселла за то, что во время квалификации девятого этапа «Формулы-1» он сознательно создал помехи сопернику – российскому гонщику Toro Rosso Даниилу Квяту.

Британец, занявший в квалификации 19-е место, наказан потерей трех мест на старте гонки, и теперь он должен будет стартовать последним, а Квят по итогам квалификационных заездов занял 18-ю позицию, сообщает Motorsport.

Дело в том, что когда гонщики проходили быстрый круг в первом сегменте квалификации Гран-при Австрии, пилот Willams на своем болиде оказался на пути россиянина, буквально его заблокировав, в итоге Квят потерял время и во второй сегмент не вышел.

Правда, когда судьи рассматривали инцидент, Расселл извинился и объяснил свои действия: дескать, команда не предупредила его о приближении другого болида вовремя. Сам же Квят, говоря о наказании британца, сказал, что его это не интересует – есть вещи поважнее.

«Мне всё равно, моя квалификация сорвана. Я ничего больше с этим не могу поделать. Нет смысла переживать или думать о Джордже. Я просто буду фокусироваться на гонке. Больше ни на чём», - приводит издание его слова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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