Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий паводков в Иркутской области

СЕГОДНЯ 00:44 2019-06-30T00:56:39+03:00

Президент России Владимир Путин прилетел в Братск, чтобы провести совещание по ситуации с наводнением в Иркутской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Президент России Владимир Путин на совещании в Иркутской области сообщил, что для координации работы местных, региональных и федеральных органов власти он поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий паводков в регионе. Возглавит комиссию вице-премьер Виталий Мутко.

Глава государства отметил, что он считает это необходимым, учитывая масштаб стихийного бедствия в Иркутской области, для своевременного восстановления транспортной, энергетической социальной инфраструктуры и жилых помещений, включая жилые дома граждан.

«Прошу относиться к решению всех стоящих задач не формально, а просто работать на совесть», - добавил Владимир Путин.

Как писал сайт kp.ru, в субботу президент прилетел в Брянск, чтобы провести совещание по ситуации с наводнением в Иркутской области, где из-за сильного паводка пострадали четыре района: подтоплены около четырех тысяч жилых домов, многие смыло потоком воды, погибли люди.

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Затяжные ливневые дожди вызвали наводнение в Иркутской области. Стихия за три последних днях захватила территорию в несколько сотен километров. Пострадали четыре района. Первым приняла на себя удар горная Тофалария. Потом затопило Нижнеудинск. Следом большая вода пошла на запад — к Тайшету, и на восток — Тулуну, задев и территорию Чунского района (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717376" frameborder="0"></iframe> Наводнение в Тулуне: дома и теплицы плывут по улицам города.Николай ТЕКАЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU