Суббота 29 июня в Москве стала самым холодным днем за 70 лет

СЕГОДНЯ 02:56 2019-06-30T03:06:51+03:00

Синоптики отмечают, что такая погода, как была в Москве 29 июня, скорее свойственна для сентября или начала октября Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики отмечают, что температура +11°C более характерна для конца сентября — начала октября

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По-осеннему прохладный и дождливый вчерашний день – суббота, 29 июня, – стал рекордно холодным для этой даты за более чем 70 лет наблюдений. Накануне столбики термометров на базовой столичной метеостанции ВДНХ показали +11°С.

«29 июня реально стал самым холодным днём как минимум более чем за 70 лет!(А возможно, и за более долгий период — в наличии для оценки есть только база данных с 1948 года)», - говорится в сообщении, опубликованном на странице метеорологического центра «Фобос» в Facebook.

Синоптики отмечают, что «в этот день сравнимый холод в дневные часы отмечался в 1996 году (+12,2) и в 2003 году (+13,0)», такая погода более характерна для конца сентября — начала октября, чем для середины лета.

По прогнозам метеорологов, «умеренное потепление» в начале следующей недели «сменится очередным понижением температуры с высокой вероятностью частых дождей», и первая половина июля будет прохладнее, чем обычно в это время года.

«Жары и зноя, который наблюдались в июне, пока за горизонтом прогнозирования не видно», - подытожили в метеоцентре.

Ранее сайт kp.ru писал, что в воскресенье, 30 июня, небо в столице прояснится, дожди будут, но уже короткие. И потеплеет до +21 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU