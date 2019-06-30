СМИ: Йеменские мятежники дронами атаковали два аэропорта в Саудовской Аравии

СЕГОДНЯ 03:54 2019-06-30T04:27:20+03:00

Мятежники утверждают, что с помощью беспилотников нанесли удары по аэропортам городов Джизан и Абха

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В субботу, 29 июня, хуситы с помощью беспилотников атаковали аэропорты двух городов Саудовской Аравии – Джизан и Абха, в ночь на воскресенье передал телеканал Al-Masirah со ссылкой на заявление представителей йеменского мятежного движения «Ансар Аллах».

Повстанцы утверждают, что их атака на саудовский международный аэропорт в Абхе якобы привела к выходу из строя аэронавигации и нарушению работы воздушной гавани. Однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Телеканал Al Arabiya сообщает, что арабская саудовская коалиция подтвердила факт атаки на аэропорт в Джизане, причем ей удалось сбить дрон хуситов, и попытка удара никакого ущерба не нанесла.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 26 марта 2015 года страны Персидского залива начали военную операцию против против йеменских повстанцев-хуситов, взявших Сану под контроль еще в сентябре 2014-го. За время боевых действий в Йемене погибли десятки тысяч мирных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU