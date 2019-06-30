2019-06-30T04:27:20+03:00
В мире

СМИ: Йеменские мятежники дронами атаковали два аэропорта в Саудовской Аравии

Мятежники утверждают, что с помощью беспилотников нанесли удары по аэропортам городов Джизан и Абха
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Повстанцы-хуситы утверждают, что атаковали саудовский международный аэропорт в АбхеПовстанцы-хуситы утверждают, что атаковали саудовский международный аэропорт в АбхеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В субботу, 29 июня, хуситы с помощью беспилотников атаковали аэропорты двух городов Саудовской Аравии – Джизан и Абха, в ночь на воскресенье передал телеканал Al-Masirah со ссылкой на заявление представителей йеменского мятежного движения «Ансар Аллах».

Повстанцы утверждают, что их атака на саудовский международный аэропорт в Абхе якобы привела к выходу из строя аэронавигации и нарушению работы воздушной гавани. Однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Телеканал Al Arabiya сообщает, что арабская саудовская коалиция подтвердила факт атаки на аэропорт в Джизане, причем ей удалось сбить дрон хуситов, и попытка удара никакого ущерба не нанесла.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 26 марта 2015 года страны Персидского залива начали военную операцию против против йеменских повстанцев-хуситов, взявших Сану под контроль еще в сентябре 2014-го. За время боевых действий в Йемене погибли десятки тысяч мирных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп «разыграл» саудовского принца на саммите в Японии
На нефтяном месторождении в Казахстане подрались рабочие
Суд в США запретил Пентагону тратить бюджетные деньги на стену с Мексикой
Суббота 29 июня в Москве стала самым холодным днем за 70 лет
Киев похвастался: Франция пообещала передать Украине 20 патрульных катеров
Президент Кипра сломал бедро и уже перенес операцию
Путин поручил создать комиссию по ликвидации последствий паводков в Иркутской области
Судьи наказали британского пилота «Формулы-1» за блокировку Квята в квалификации
Климкин назвал возвращение России в ПАСЕ «изменой Европы»
В Италии застрявшая в лифте женщина спаслась от обезвоживания с помощью вина
В Роспотребнадзоре прокомментировали проверку на самолете из Батуми в Москву
Скабеева и Соловьев поспорили из-за значения слов Трампа о Путине
Дальнобойщиков будут лишать водительских прав за перевес
Украинцев назвали самой сексуальной нацией в мире
Глава Роспортребнадзора вылетела в Иркутскую область в связи с паводками
Белый дом опубликовал график визита Трамп в Южную Корею
В Тбилиси прошел митинг с требованием отставки министра внутренних дел Грузии
Кевин Костнер рассказал о планах принцессы Дианы сняться в "Телохранителе 2"
В РПЦ поддержали изучение священных текстов в рамках школьной программы по литературе
Трамп хочет посетить наблюдательный пункт в демилитаризованной зоне между двумя Кореями
Улюкаев написал в колонии новое стихотворение