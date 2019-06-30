2019-06-30T05:43:13+03:00
В мире

Трамп «разыграл» саудовского принца на саммите в Японии

Подростковую шутку президента США сняли на видео арабские журналисты
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США и наследный принц Саудовской Аравии на саммите G20 в ОсакеПрезидент США и наследный принц Саудовской Аравии на саммите G20 в ОсакеФото: REUTERS
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На саммите «Большой двадцатки» в японской Осаке президент США Дональд Трамп, видимо, вспомнил школьные годы и решил «разыграть» наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.

Проходя к своему месту в зале заседаний за спиной сидящего за столом принца, глава Белого дома слегка похлопал бен Сальмана по правому плечу и тут же быстрыми шагами прошел дальше с невозмутимым видом.

Принц, разумеется, оглянулся, но никого не увидел, потому что Трамп в тот момент уже находился за его левым плечом. Бен Сальман в недоумении повернул голову в другую сторону и обнаружил уже отошедшего американского лидера. «Шутник» так же невозмутимо ему кивнул.

Проходя мимо саудовского принца, Трамп похлопал его по правому плечу и быстро прошмыгнул вперед Фото: REUTERS

Проходя мимо саудовского принца, Трамп похлопал его по правому плечу и быстро прошмыгнул впередФото: REUTERS

Мальчишескую выходку президента США запечатлели присутствовавшие на саммите журналисты из разных стран, а саудовский новостной портал «Хабр аль-Аджиль» на своей странице в Twitter опубликовал короткую запись «розыгрыша».

ИСТОЧНИК KP.RU

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