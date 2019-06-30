2019-06-30T06:07:25+03:00
Общество

Пострадавшие от паводка жители Иркутской области начали получать компенсации

По словам губернатора региона, в списках на сегодняшний день числятся 3,6 тысячи человек
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Жители Тулуна провожают свои дома, которые плывут по воде. Фото: Николай ТЕКАЛОВЖители Тулуна провожают свои дома, которые плывут по воде. Фото: Николай ТЕКАЛОВ
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Люди, пострадавшие от сильного наводнения в Иркутской области, с воскресенья начали получать компенсации, на выплаты которых из федерального и областного бюджетов выделено свыше 900 миллионов рублей.

«Сегодня пострадавшим от паводка жителям Иркутской области начали выплачивать компенсацию. Средства на эти цели в размере 662 миллиона рублей выделены из бюджета Российской Федерации. Деньги уже поступили в бюджет региона. Из областной казны на выплаты пострадавшим также направлено 318 миллионов рублей», - сообщает пресс-служба правительства области.

Губернатор региона Сергей Левченко сказал, что 30 июня будут выплачивать по 10 тысяч рублей. Он уточнил: на сегодняшний день в списках пострадавших пока числятся 3,6 тысячи человек, передает ТАСС.

По словам главы области, следующая задача – восстановление жилья, водоводов, электросетей, дорог и мостов. Специалисты приступят к работе, как только спадет вода.

Как писал сайт kp.ru, в субботу президент России Владимир Путин прилетел в Брянск, чтобы провести совещание по ситуации с наводнением в Иркутской области, где из-за сильного паводка пострадали четыре района: подтоплены около четырех тысяч жилых домов, многие просто смыло бурным потоком воды, погибли люди.

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Затяжные ливневые дожди вызвали наводнение в Иркутской области. Стихия за три последних днях захватила территорию в несколько сотен километров. Пострадали четыре района. Первым приняла на себя удар горная Тофалария. Потом затопило Нижнеудинск. Следом большая вода пошла на запад — к Тайшету, и на восток — Тулуну, задев и территорию Чунского района (подробности).

Наводнение в Тулуне: дома и теплицы плывут по улицам города.Николай ТЕКАЛОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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