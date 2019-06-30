2019-06-30T06:22:36+03:00
Политика

Трамп в Сеуле сообщил, что представители КНДР хотят с ним встретиться

В демилитаризованную зону на границе двух Корей вместе с гостем из США отправится президент Южной Кореи
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президенты США и Южной Кореи – Дональд Трамп и Мун Чжэ ИнПрезиденты США и Южной Кореи – Дональд Трамп и Мун Чжэ ИнФото: REUTERS
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Прибывший из японской Осаки в Сеул с официальным визитом президент США Дональд Трамп заявил, что с ним хотят встретиться представители Пхеньяна. Причем на встречу вместе с дорогим гостем отправится и президент Южной Кореи Мун Чже Ин.

«Мы вместе с президентом Мун Чже Ином собираемся сегодня посетить демилитаризованную зону. Я понимаю, что они (представители КНДР) хотят встретиться, я бы очень хотел сказать «здравствуйте». Это будет очень коротко», - сообщил американский лидер, выступая перед местными бизнесменами в Сеуле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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