Эсминец американских ВМС вошел в Черное море

СЕГОДНЯ 07:26 2019-06-30T07:26:47+03:00

Отмечается, что это пятый "визит" кораблей американского военного флота в регион Фото: REUTERS

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Эсминец ВМС США Carney типа "Арли Берк" вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщается на сайте Шестого флота Соединенных Штатов.

Отмечается, что это пятый "визит" кораблей американского военного флота в регион. До этого в апреле этого года в Черное море вошел эсминец Ross, который принял участие в маневрах с военно-морскими силами Болгарии и Грузии.

По данным агентства УНИАН, в субботу, 29 июня, Carney проходил пролив Дарданеллы. Впоследствии корабль примет участие в военных учениях Sea Breeze - 2019, которые пройдут на море, суше и воздухе.

В январе этого года в акваторию Черного моря вошел десантный корабль Fort McHenry с военнослужащими 22-го экспедиционного отряда Корпуса морской пехоты США на борту. В командовании Шестого флота ВМС США данный визит назвали "рутинными действиям, демонстрирующими способности и мобильность" его сил.

ИСТОЧНИК KP.RU