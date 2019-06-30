Япония вышла из состава Международной комиссии по промыслу китов

СЕГОДНЯ 07:38 2019-06-30T07:38:20+03:00

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В воскресенье, 30 июня, истек срок членства Японии в Международной комиссии по промыслу китов (IWC), в связи с чем страна может возобновить их вылов. В этом случае японским рыбакам будет разрешена добыча в территориальных водах страны и ее исключительной экономической зоне.

О выходе Японии из IWC было объявлено в декабре прошлого года. Тогда власти страны подвергли критике некоторые участники организации, в том числе Австралия. В Токио, в свою очередь, подчеркнули, что научно установленное поголовье ряда видов китов позволяет возобновить их коммерческий промысел; власти Японии также отметили, что употребление китов в пищу является частью культуры народа страны с давних времен. При этом в Токио заявили, что страна намерена остаться в рядах комиссии в качестве наблюдателя.

Япония прекратила коммерческую охоту на китов в соответствии с международным мораторием в 1982 году. Впоследствии промысел был частично возобновлен; в Токио мотивировали это решением необходимостью изучить пути миграции, рацион и прочие факторы, связанные с морскими млекопитающими. При этом мясо убитых животных продается в японские рестораны и супермаркеты, что дает основания противникам промысла сомневаться в характере этой деятельности.

По данным агентства Kyodo, 48 членов международной комиссии, в том числе Австралия и Бразилия, выступают категорически против промысла китов. При этом в Токио отмечают, что 41 страна-участник IWC, в том числе Норвегия и Исландия, склоняется к его возобновлению.

ИСТОЧНИК KP.RU