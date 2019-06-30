На Аляске три человека погибли в результате крушения самолета

СЕГОДНЯ 07:50 2019-06-30T07:50:23+03:00

В штате Аляска неподалеку от населенного пункта Муз Пасс три человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В штате Аляска неподалеку от населенного пункта Муз Пасс три человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета. Как сообщает газета Anchorage Daily News со ссылкой на правоохранительные органы, один человек получил ранения.

Сообщается, что крушение произошло на северной стороне озера Терн вблизи от пересечения двух шоссе. Летательный аппарат врезался в гору; выживший в результате крушения турист из Техаса в настоящий момент находится в больнице, его состояние оценивается как критическое.

Тела погибших найти пока не удалось. В поисковой операции используется вертолет. Сообщается, что операция осложняется из-за плохой видимости и рельефа в районе.

Ранее сайт kp.ru сообщал о крушении небольшого частного самолета в Канаде. Тогда жертвами крушения стали три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU