Трамп и Ким Чен Ын встретятся на границе двух Корей

СЕГОДНЯ 08:22 2019-06-30T08:23:00+03:00

Это первая в истории встреча лидеров США и Северной Кореи в демилитаризованной зоне

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Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретятся в воскресенье в демилитаризованной зоне (ДМЗ) на границе двух Корей. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе совместной пресс-конференции с американским президентом.

"Впервые в истории лидеры США и Северной Кореи будут стоять лицом к лицу в пограничном пункте Пханмунджом и пожмут друг другу руки", - сказал Мун Чжэ Ин. Президент Южной Кореи также заявил, что Вашингтон и Сеул полностью согласны с необходимостью денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между США и КНДР.

Президент Южной Кореи также заявил, что планирует посетить ДМЗ вместе с Трампом. "Я буду находиться в ДМЗ весте с президентом Трампом", - приводит его слова агентство Yonhap.

Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о том, что Пхеньян ранее сигнализировал о желании Ким Чен Ына провести такую встречу. По его словам, представители США и КНДР в настоящий момент находятся на "финальных стадиях подготовки очень непродолжительной встречи" двух лидеров.

Ранее в этом году Трамп и Ким Чен Ын встретились в Ханое в рамках второго в истории саммита США и КНДР в Ханое. По итогам переговоров политики не смогли договориться, и встреча завершилась без подписания соглашений.

В апреле этого года Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин провели встречу на границе между Кореями. Переговоры прошли в пограничном пункте Пханмунджом в ДМЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU