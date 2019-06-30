Трамп и Ким Чен Ын встретятся на границе двух Корей
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын встретятся в воскресенье в демилитаризованной зоне (ДМЗ) на границе двух Корей. Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе совместной пресс-конференции с американским президентом.
"Впервые в истории лидеры США и Северной Кореи будут стоять лицом к лицу в пограничном пункте Пханмунджом и пожмут друг другу руки", - сказал Мун Чжэ Ин. Президент Южной Кореи также заявил, что Вашингтон и Сеул полностью согласны с необходимостью денуклеаризации Корейского полуострова и нормализации отношений между США и КНДР.
Президент Южной Кореи также заявил, что планирует посетить ДМЗ вместе с Трампом. "Я буду находиться в ДМЗ весте с президентом Трампом", - приводит его слова агентство Yonhap.
Дональд Трамп, в свою очередь, заявил о том, что Пхеньян ранее сигнализировал о желании Ким Чен Ына провести такую встречу. По его словам, представители США и КНДР в настоящий момент находятся на "финальных стадиях подготовки очень непродолжительной встречи" двух лидеров.
Ранее в этом году Трамп и Ким Чен Ын встретились в Ханое в рамках второго в истории саммита США и КНДР в Ханое. По итогам переговоров политики не смогли договориться, и встреча завершилась без подписания соглашений.
В апреле этого года Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин провели встречу на границе между Кореями. Переговоры прошли в пограничном пункте Пханмунджом в ДМЗ.
ИСТОЧНИК KP.RU