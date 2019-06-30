2019-06-30T09:33:39+03:00
В мире

Трамп прибыл в демилитаризованную зону на границе между двумя Кореями

Президент США, в частности, осмотрел позиции КНДР на границе с Южной Кореей [видеотрансляция]
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп прибыл в демилитаризованную зону (ДМЗ) на границе между КНДР и Республикой Корея, где, согласно плану визита, проведет встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщает японский телеканал NHK.

Трампа сопровождает президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. Вертолет с лидерами государств прибыл в пограничный пункт Пханмунджом, после чего президенты пересели в кортеж, который доставит их до границы.

В ходе визита в ДМЗ Трамп посетил наблюдательный пункт на границе двух Корей и осмотрел оттуда позиции Северной Кореи. Согласно графику визита, на посещение демилитаризованной зоны у американского президента отведено 15 минут; встреча с Ким Чен Ыном при этом должна пройти у демаркационной линии.

Трамп осмотрел позиции КНДР на границе с Южной Кореей.

Ранее в этом году Трамп и Ким Чен Ын встретились в Ханое в рамках второго в истории саммита США и КНДР. По итогам переговоров политики не смогли договориться, и встреча завершилась без подписания соглашений.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына: прямая трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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