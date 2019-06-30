В Сети опубликован рейтинг регионов России по расходам на ЖКХ

СЕГОДНЯ 09:36 2019-06-30T09:36:42+03:00

Согласно рейтингу, больше всего за коммунальные услуги платят жители Магаданской области, Камчатского края и Мурманской области Фото: Анастасия Осипова

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Жители Дагестана, Тывы и Ингушетии платят за услуги ЖКХ менее 500 рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные рейтинга аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, опубликованного "Российской газетой".

Согласно рейтингу, больше всего за коммунальные услуги платят жители Магаданской области (3511 руб. в месяц), Камчатского края (3420 руб.) и Мурманской области (3003 руб.). В пятерку лидеров также вошли Чукотский автономный округ (2774 руб. в месяц) и Московская область (2607 руб. в месяц).

Жители Дагестана, в свою очередь, ежемесячно тратят на ЖКХ 457 рублей - это самый низкий показатель по России. В Тыве и Ингушетии средняя ежемесячная стоимость коммунальных услуг составила 478 и 488 рублей соответственно.

По данным FinExpertiza, больше всего за ЖКХ платят жители отдаленных слабозаселенных регионов с суровым климатом и растянутыми коммуникациями, которые требуют более дорогостоящего обслуживания. Меньше денег уходит на оплату коммунальных услуг у жителей регионов с теплой погодой и низкими доходами населения.

ИСТОЧНИК KP.RU