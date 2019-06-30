Ученые узнали, что чувствуют люди перед смертью

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-30T10:29:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Ученые из Германии, Дании и Норвегии установили, что около 10% людей испытывают "околосмертные переживания" (near-death experiences). Как сообщает Medicalxpress, результаты проведенного исследования были представлены в рамках пятого конгресса Европейской академии неврологии.

В исследовании приняли участие добровольцы из 35 стран. Сообщается, что околосмертные переживания были зафиксированы как у людей, которые за свою жизнь попадали в опасную для жизни ситуацию, примером которой может служить сердечный приступ, так и у тех, кому не угрожала смертельная опасность. При этом многие люди из последней категории были уверены в том, что они находятся в опасности.

По словам 87% добровольцев, состояние, которое казалось им предсмертным, было связано с искажением восприятия времени. 65% ощутили повышенную скорость мышления, а 63% рассказали о резком обострении чувств. 73% участников исследования при этом заявили, что околосмертные переживания показались им неприятными; оставшимся участникам эксперимента опыт понравился.

ИСТОЧНИК KP.RU