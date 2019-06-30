2019-06-30T10:29:31+03:00
Здоровье

Ученые узнали, что чувствуют люди перед смертью

Специалисты выяснили, что около 10% людей испытывают "околосмертные переживания"
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Ученые из Германии, Дании и Норвегии установили, что около 10% людей испытывают "околосмертные переживания"Ученые из Германии, Дании и Норвегии установили, что около 10% людей испытывают "околосмертные переживания"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Ученые из Германии, Дании и Норвегии установили, что около 10% людей испытывают "околосмертные переживания" (near-death experiences). Как сообщает Medicalxpress, результаты проведенного исследования были представлены в рамках пятого конгресса Европейской академии неврологии.

В исследовании приняли участие добровольцы из 35 стран. Сообщается, что околосмертные переживания были зафиксированы как у людей, которые за свою жизнь попадали в опасную для жизни ситуацию, примером которой может служить сердечный приступ, так и у тех, кому не угрожала смертельная опасность. При этом многие люди из последней категории были уверены в том, что они находятся в опасности.

По словам 87% добровольцев, состояние, которое казалось им предсмертным, было связано с искажением восприятия времени. 65% ощутили повышенную скорость мышления, а 63% рассказали о резком обострении чувств. 73% участников исследования при этом заявили, что околосмертные переживания показались им неприятными; оставшимся участникам эксперимента опыт понравился.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Встреча Ким Чен Ына и Трампа на границе между Кореями завершилась
Замглавы Минобороны рассказал о влиянии санкций на сроки поставок российского оружия инозаказчикам
Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР
В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта
Трамп: У США «по-настоящему хорошие шансы» на выгодную торговую сделку с Китаем
В Сети опубликован рейтинг регионов России по расходам на ЖКХ
Трамп прибыл в демилитаризованную зону на границе между двумя Кореями
Синоптики прогнозируют новый приток воды в Иркутской области
В Роструде напомнили основные правила ухода в отпуск
Трамп и Ким Чен Ын встретятся на границе двух Корей
В Канаде потерпел крушение самодельный вертолет
На Аляске три человека погибли в результате крушения самолета
Япония вышла из состава Международной комиссии по промыслу китов
Эсминец американских ВМС вошел в Черное море
Михаил Саакашвили и Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире
Трамп в Сеуле сообщил, что представители КНДР хотят с ним встретиться
Пострадавшие от паводка жители Иркутской области начали получать компенсации
Трамп «разыграл» саудовского принца на саммите в Японии
На нефтяном месторождении в Казахстане подрались рабочие