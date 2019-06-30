2019-06-30T11:20:44+03:00
Политика

Замглавы Минобороны рассказал о влиянии санкций на сроки поставок российского оружия инозаказчикам

Александр Фомин заявил, что сложившаяся ситуация побудила отечественных производителей либо возобновить закрытое производство, либо создать новое производство комплектующих
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Заместитель министра обороны России Александр Фомин. Фото: Алексей Ерешко/ТАССЗаместитель министра обороны России Александр Фомин. Фото: Алексей Ерешко/ТАСС
Изменить размер текста:

Западные санкции негативно повлияли на сроки поставок российских вооружений иностранным заказчикам. Об этом в интервью телеканалу "Звезда" заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

"Нужно сказать, что санкции возымели свой негативный эффект, они сказались в первую очередь на сроках поставки тех или иных видов вооружения нашим иностранным заказчикам, в основном по тем видам вооружения, в производстве которых по заказу наших партнеров использовались иностранные комплектующие".

Заместитель министра также отметил, что данная ситуация побудила отечественных производителей либо возобновить давно закрытое производство, либо создать новое производство комплектующих, попавших под санкции.

Ранее сайт kp.ru сообщал о выходе России на второе место в списке экспортеров вооружений. При этом объемы экспорта российского оружия выросли на 8,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Встреча Ким Чен Ына и Трампа на границе между Кореями завершилась
Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР
Ученые узнали, что чувствуют люди перед смертью
В Пекине завершилось строительство крупнейшего в мире аэропорта
Трамп: У США «по-настоящему хорошие шансы» на выгодную торговую сделку с Китаем
В Сети опубликован рейтинг регионов России по расходам на ЖКХ
Трамп прибыл в демилитаризованную зону на границе между двумя Кореями
Синоптики прогнозируют новый приток воды в Иркутской области
В Роструде напомнили основные правила ухода в отпуск
Трамп и Ким Чен Ын встретятся на границе двух Корей
В Канаде потерпел крушение самодельный вертолет
На Аляске три человека погибли в результате крушения самолета
Япония вышла из состава Международной комиссии по промыслу китов
Эсминец американских ВМС вошел в Черное море
Михаил Саакашвили и Олег Ляшко устроили перепалку в прямом эфире
Трамп в Сеуле сообщил, что представители КНДР хотят с ним встретиться
Пострадавшие от паводка жители Иркутской области начали получать компенсации
Трамп «разыграл» саудовского принца на саммите в Японии
На нефтяном месторождении в Казахстане подрались рабочие