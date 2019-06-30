Замглавы Минобороны рассказал о влиянии санкций на сроки поставок российского оружия инозаказчикам

СЕГОДНЯ 11:10 2019-06-30T11:20:44+03:00

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Западные санкции негативно повлияли на сроки поставок российских вооружений иностранным заказчикам. Об этом в интервью телеканалу "Звезда" заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин.

"Нужно сказать, что санкции возымели свой негативный эффект, они сказались в первую очередь на сроках поставки тех или иных видов вооружения нашим иностранным заказчикам, в основном по тем видам вооружения, в производстве которых по заказу наших партнеров использовались иностранные комплектующие".

Заместитель министра также отметил, что данная ситуация побудила отечественных производителей либо возобновить давно закрытое производство, либо создать новое производство комплектующих, попавших под санкции.

Ранее сайт kp.ru сообщал о выходе России на второе место в списке экспортеров вооружений. При этом объемы экспорта российского оружия выросли на 8,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU