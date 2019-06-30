Сборная России досрочно заняла первое место в медальном зачете Европейских игр

СЕГОДНЯ 12:38 2019-06-30T12:38:45+03:00

Церемония закрытия Европейских игр пройдет в Минске в воскресенье, 30 июня, в 20:00 по местному времени Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Сборная России досрочно заняла первое место в медальном зачете II Европейских игр, которые проходят в Минске. В настоящий момент в активе российской команды 39 золотых, 19 серебряных и 35 бронзовых медалей

Таким образом, сборная России стала недосягаемой для команды Белоруссии, занимающей второе место в общекомандном зачете с 22 золотыми, 14 серебряными и 25 бронзовыми медалями. Третье место занимает сборная Италии (11-13-11).

В заключительный день Европейских игр будет разыграно 36 комплектов наград. В ходе соревнований спортсмены из Белоруссии могли рассчитывать на 19 золотых медалей однако каратисты Ирина Шарыхина (весовая категория до 55 кг), Илья Булатов (до 60 кг) и велогонщик Артем Зайцев не смогли квалифицироваться в финалы своих дисциплин, после чего белорусская команда потеряла шансы догнать сборную России в общекомандном зачете.

Церемония закрытия Европейских игр пройдет в Минске в воскресенье, 30 июня, в 20:00 по местному времени. В ней примет участие президент России Владимир Путин, который ранее получил приглашение от президента Белоруссии Александра Лукашенко.

ИСТОЧНИК KP.RU