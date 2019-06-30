Пресс-секретарь президента США получила ушибы в давке во время встречи Трампа и Ким Чен Ына

СЕГОДНЯ 12:57 2019-06-30T12:57:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Новый пресс-секретарь президента США Стефани Гришэм получила легкие ушибы в давке, возникшей во время встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына на границе между двумя Кореями. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, Гришэм получила синяки в ходе небольшой стычки с представителями СМИ, сопровождавшими Ким Чен Ына. О других подробностях инцидента не сообщается.

Ранее сайт kp.ru сообщал о назначении Стефани Гришэм на пост пресс-секретаря Белого дома. Стоит отметить, что она работает на семью Трампа с 2015 год; ранее она была представителем супруги американского лидера Мелании.

Встреча Дональда Трампа, Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина состоялась в воскресенье на границе между двумя Кореями. Стоит отметить, что во время ее проведения президент США стал первым действующим главой Белого дома, ступившим на землю Северной Кореи. В начале встречи Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки, после чего американский президент перешагнул через символический бетонный барьер высотой в несколько сантиметров, оказавшись на северокорейской стороне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717495" frameborder="0"></iframe> Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU