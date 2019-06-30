2019-06-30T13:09:32+03:00
В мире

Американские и британские военные принимают участие в учениях в Грузии

Участники маневров изучат базовые навыки для ведения боевых действий в горах
Александр ДЖУМАЕВ
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Не менее 40 военнослужащих из США, Великобритании и других стран участвуют в учениях в ГрузииНе менее 40 военнослужащих из США, Великобритании и других стран участвуют в учениях в ГрузииФото: REUTERS
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Не менее 40 военнослужащих из США, Великобритании, а также Армении, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Польши и Украины участвуют в учениях в Школе горной подготовки в городе Сачхере в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

"Проводится летний курс горной базисной подготовки с участием 40 военных из девяти стран. Слушатели изучат базовые навыки горной подготовки - передвижение в горах. В случае успешного прохождения учений им передадут сертификаты и нагрудные знаки", - заявил руководитель учений майор Шота Схиртладзе.

Отмечается, что участники маневров также научатся спуску со скалы, преодолению полосы препятствий, технике пересечения реки и навыкам пользования горным снаряжением. Курс начался 16 июня; завершатся учения 5 июля.

Школа горной подготовке в городе Сачхере (край Имерети) была основана в 2004 году. В 2010 году ей был присвоен статус Центра образования и подготовки НАТО по программе "Партнерство во имя мира".

ИСТОЧНИК KP.RU

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