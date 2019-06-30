В Харькове неизвестные напали на приемную депутата Рады Юрия Бойко

СЕГОДНЯ 13:25 2019-06-30T13:26:59+03:00

Участники нападения облили краской фасад приемной партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и скрылись в неизвестном направлении

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В Харькове неизвестные напали на общественную приемную партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и депутата Верховной рады Юрия Бойко. Об этом в воскресенье, 30 июня, сообщила пресс-служба партии.

"Около 3:00 ночи радикально настроенные молодчики, выкрикивая нецензурную брань, начали выламывать двери приемной. После того, как их попытки не увенчались успехом, облили краской фасад приемной и скрылись в неизвестном направлении. О случившемся сообщили в полицию города", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это уже второе нападение на общественную приемную за последние четыре дня. В ночь на 27 июня радикалы разбили двери здания и повредили фасад. Нападения в партии связали с растущей поддержкой "Оппозиционной платформы - За жизнь" в регионе.

"Мы продолжим уверенно идти к победе. Впереди у нас много работы, и мы сделаем все, чтобы принести на Украину мир, а люди чувствовали себя в безопасности и могли нормально жить", - говорится в заявлении.

Досрочные выборы в парламент Украины пройдут 21 июля этого года. Согласно данным опросов, "Оппозиционную платформу - За жизнь" поддерживают более 12% опрошенных, она уверенно занимает второе место в рейтинге партий. На первом месте находится президентская партия "Слуга народа" с результатом 45,3%; в первую пятерку рейтинга также входят партия "Голос" Святослава Вакарчука, "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU