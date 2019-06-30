Матвиенко заявила, что конфликта между Россией и Грузией нет

СЕГОДНЯ 14:17 2019-06-30T14:17:54+03:00

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Конфликта между Российской Федерацией и Грузией в настоящий момент нет, однако грузинские власти делают все, чтобы разорвать двусторонние отношения. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Никакого конфликта между Россией и Грузией нет, мы ничего не инициировали. У нас нет антигрузинских настроений... но те власти, которые есть сегодня, все делают для того, чтобы разорвать отношения между Россией и Грузией", - приводит ТАСС слова спикера верхней палаты российского парламента.

Акции протеста в Тбилиси начались 20 июня после того, как глава российской делегации, участвовавшей в сессии Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) в здании грузинского парламента, Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента Грузии. Это вызвало недовольство оппозиции, после чего в городе начались акции протеста; в ходе разгона митингов пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

ИСТОЧНИК KP.RU