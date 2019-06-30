Песков рассказал о прошедших переговорах Трампа и Путина

СЕГОДНЯ 14:52 2019-06-30T14:52:35+03:00

Переговоры Трампа и Путина прошли в ходе саммита "Большой двадцатки" в Осаке Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что встреча двух президентов свидетельствует о намерении сторон продолжать диалог на высшем уровне

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Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на саммите "Большой двадцатки" свидетельствуют о намерении сторон продолжать диалог на высшем уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы также констатируем готовность начать разговор по серьёзным темам стабильности и по разоруженческой тематике, контролю над вооружениями. В целом мы констатируем намерение продолжать диалог на высшем уровне", - приводит телеканал RT слова представителя Кремля.

Песков также отметил, что в ходе переговоров российская сторона впервые увидела взаимность Трампа в стремлении нормализовать отношения между странами. Говоря о темах, которые обсуждались в ходе переговоров, Песков заявил, что президенты двух стран обсудили вопрос задержания украинских моряков в Керченском проливе.

"Эта тема затрагивалась, она ставилась президентом Трампом. Президент Путин дал необходимые разъяснения", - заключил Песков.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в ходе саммита "Большой двадцатки" президент Владимир Путин пригласил Дональда Трампа на празднование Дня Победы в 2020 году. В ответ на это американский президент пообещал подумать над этим предложением.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/717405" frameborder="0"></iframe> Трамп назвал Путина «прекрасным парнем».Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал своего российского коллегу Владимира Путина "прекрасным парнем", а состоявшуюся накануне встречу на саммите G20 в японской Осаке "отличной"

ИСТОЧНИК KP.RU