Карелия расширяет горизонты спорта

СЕГОДНЯ 15:17 2019-06-30T15:17:00+03:00

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ecoFest Ruskeala – новый уровень событийного туризма в Карелии: более тысячи участников из 7 стран мира и 37 регионов России съехались 29 июня в одно из самых красивых мест Республики Карелия – Горный парк Рускеала. Уже в третий раз это место становится спортивным объектом для состязаний в различных дисциплинах любительского и массового спорта. Бег, плавание, гонки с собаками и авторская гонка на SUP-бордах покорились участникам. Более 4000 зрителей наблюдали это красочное буйство различных спортивных интерактивов на разных площадках Горного парка. Соревнования продолжались почти 12 часов подряд. В фестивале спорта принял участие и министр спорта Карелии Алексей Ермашов.

ecoFest Ruskeala – новый уровень событийного туризма в Карелии. Фото: пресс-служба Главы Республики Карелия.

«Современные реалии таковы – люди едут на красивые необычные мероприятия, которые проводятся в уникальных местах. Горный парк «Рускеала» - одно из таких мест. Фестиваль ecofest ruskeala – это хорошая возможность испытать себя, а также насладиться красотами родной страны. Я рад, на мероприятие приехали не только российские, но и зарубежные спортсмены. Это говорит о туристической привлекательности Карелии. Я выбрал для себя заплыв на открытой воде в акватории Рускеальского мраморного каньона на 1500 метров. Вместе с другими участниками попробую свои силы!», - говорит он.

Более 4000 зрителей наблюдали это красочное буйство различных спортивных интерактивов на разных площадках Горного парка. Фото: пресс-служба Главы Республики Карелия.

ecoFest Ruskeala проводится уже в третий раз: количество участников – любителей активного образа жизни и путешествий увеличивается с каждым годом. По сравнению с прошлым годом в мероприятии появились две новые дисциплины – гонки с собаками и гонка на SUP-бордах.

Более тысячи участников из 7 стран мира и 37 регионов России съехались 29 июня в одно из самых красивых мест Республики Карелия – Горный парк Рускеала. Фото: пресс-служба Главы Республики Карелия.

На финише забега каждый участник получил уникальный артефакт ручной работы из белого Рускеальского мрамора, известного на всю страну. В основе артефакта лежит эпос Калевала, которому в этом году исполнилось 100 лет. Каждый год организаторы отражают на мраморе новую руну, символизирующую успех и процветание, тем самым погружая участников в глубины Карельской истории.

Фестиваль ecofest ruskeala – это хорошая возможность испытать себя, а также насладиться красотами родной страны. Фото: пресс-служба Главы Республики Карелия.

Организаторы проекта KareliaSkiFest обещают радовать спортивное сообщество и всех любителей активного образа жизни новыми интересными событиями, позволяют взглянуть на привычные вещи, в том числе на отношение к истории, жизни и к самому себе с необычной стороны.

ecoFest Ruskeala проводится уже в третий раз: количество участников – любителей активного образа жизни и путешествий увеличивается с каждым годом. Фото: пресс-служба Главы Республики Карелия.

Мероприятие организовано АНО «Центр организации спортивных мероприятий» (KareliaSkiFest) при поддержке Министерства спорта по РК, Горного парка «Рускеала» (Группа компаний «Колмас»), Официального спонсора ПАО Банк ВТБ. Партнерами также являются компания «Аскона Карелия», страховая группа «СОГАЗ», сеть отелей комфорт класса «Точка на Карте», Терра Нордика, Tele2, БПЛ Карелия, крупнейший туроператор по Карелии – СканТур, Игора Тур, плавательные бренды MadWave, Buni, Watria.ru, SwimStock, школа плавания RunToFinish. Поддержку участникам окажет Swiss Watch, Карельский квас Карьяла.

Соревнования продолжались почти 12 часов подряд. Фото: пресс-служба Главы Республики Карелия.

ИСТОЧНИК KP.RU