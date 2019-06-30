Песков: ситуация на Украине конструктивно обсуждалась на саммите G-20

СЕГОДНЯ 15:20 2019-06-30T15:20:20+03:00

При этом многие мировые лидеры соглашались с позицией президента РФ Владимира Путина

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На прошедшем в Осаке саммите лидеров G20 украинский вопрос обсуждался исключительно в конструктивном ключе. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, все участники мероприятия констатирования необходимость возобновления диалога на высшем уровне по линии "нормандской четверки", однако "встречаться просто ради встреч нет никакого смысла". Такие переговоры требуют подготовки, заявил представитель Кремля.

Он сообщил о том, что в июле будет организована встреча помощников президентов, которые детально обсудят перспективы проведения саммита и его сроки. Что касается украинской повестки на G20, то многие мировые лидеры соглашались с позицией главы РФ Владимира Путина.

"С Путиным многие соглашаются, в том плане, что многое еще предстоит прояснить в Киеве. Прояснить в плане концептуальных подходов нового руководства Украины", - сказал Песков в эфире телеканала "Россия 1".

При этом в числе тормозящих переговоры факторов он указал приближающиеся выборы в Верховную Раду, поскольку они могут препятствовать формулированию четкой позиции Киева по Донбассу.

"Об Украине говорят, но говорят конструктивно и говорят по-деловому", - добавил пресс-секретарь российского президента.

Сайт kp.ru писал, что саммит лидеров G20 длился два дня - 28-29 июня. Владимир Путин успел встретиться со множеством коллег, включая американского президента Дональда Трампа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717329" frameborder="0"></iframe> Ужин в честь лидеров стран G20.

ИСТОЧНИК KP.RU