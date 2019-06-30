Песков: Путин и Мэй жестко и откровенно поговорили о деле Скрипалей

СЕГОДНЯ 15:39 2019-06-30T15:39:01+03:00

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Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй довольно откровенно поговорили о деле Скрипалей на полях саммита G20 в Осаке. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин объяснил ей все, что требовало объяснений по делу Скрипалей", — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что Лондон так и не предоставил никаких доказательств по данному расследованию ни Москве, ни своим союзникам. Российские власти до сих пор не знают, где находятся Юлия и Сергей Скрипаль, а также что с ними.

Обсуждение этого вопроса происходило в ходе беседы политиков с глазу на глаз. При этом Мэй заняла довольно жесткую позицию, а Путин "доходчиво" ей все объяснял. В целом же беседа получилась "действительно жесткой, но предельно откровенной".

"А вот дальше, когда присоединились делегации, нам весьма импонировал конструктивный и весьма миролюбивый подход госпожи Мэй, которая вместе с Путиным говорила о необходимости прощупывания механизмов для вывода наших торгово-экономических отношений из состояния оцепенения", — сказал Песков в эфире телеканала "Россия 24".

Сайт kp.ru писал, что сам президент РФ после встречи с Мэй заявил о необходимости восстанавливать полноформатные отношения между нашими странами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717385" frameborder="0"></iframe> Лидеры стран, входящих в G20, собираются в Осаке на второй день саммита.

ИСТОЧНИК KP.RU