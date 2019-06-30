2019-06-30T16:16:22+03:00
Политика

Сторожевой корабль "Сметливый" следит за эсминцем Carney в Черном море

Судно ВМС США направляется на военные учения Sea Breeze - 2019
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Эсминец ВМС США CarneyЭсминец ВМС США CarneyФото: REUTERS
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Сторожевой корабль Черноморского флота "Сметливый" взял под свое наблюдение эсминец управляемого ракетного оружия Военно-морских сил США Carney, который ранее в субботу, 29 июня, вошел в акваторию Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

"На всем протяжении пребывания эсминца УРО "Карни" в зоне ответственности ЧФ за ним будет вестись слежение с помощью электронных и технических средств флота", - уточнили в военном ведомстве.

Сайт kp.ru писал, что эсминец Carney типа "Арли Берк" вошел в Черное море с целью последующего принятия участия в международных учениях Sea Breeze - 2019. Силы Черноморского флота начали следить за кораблем сразу как он пересек водную границу акватории в субботу в 19:20 по мск.

Согласно положениям международной конвенции Монтрё, которая регламентирует проход военных судов турецкими проливами, время пребывания Carney в ЧМ не должно превысить 21 сутки, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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