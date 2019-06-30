2019-06-30T16:30:11+03:00
Политика

В "Ростехе" объявили о начале производства зенитных комплексов С-500

Новые ЗРК "Прометей" поступят на вооружение российских войск в ближайшее время
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500В России начинается производство зенитных ракетных комплексов С-500Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В России начинается производство новейших зенитных ракетных комплексов С-500 "Посейдон". Об этом сообщил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Создается новое современное оружие. И если вот, допустим, С-400 мы сегодня уже имеем возможность продать, то у нас уже сегодня начинает изготавливаться С-500", - сказал Сергей Викторович.

По его словам, речь идет о более современном комплексе с повышенной дальностью, который в ближайшее время поступит на вооружение российских войск. Конкретная дата пока неизвестна - необходимо завершить испытания, сказал Чемезов в эфире телеканала "Россия 1".

Сайт kp.ru писал, что уже в 2019 году состоится первый выпуск офицеров, окончивших академию по программе обучения для работы на ЗРК С-500. Некоторые страны, например Турция, уже сейчас рассматривают возможности покупки этих систем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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