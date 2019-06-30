Трамп впервые ответил взаимностью на усилия РФ по нормализации отношений

СЕГОДНЯ 16:52 2019-06-30T16:52:33+03:00

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп впервые ответил взаимностью на усилия российской стороны по нормализации отношений во время переговоров с главой РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Осаке. Такое мнение озвучил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Американский президент достаточно концентрировано выражал свое намерение активизировать диалог", - сказал пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, Путин и до этого неоднократно говорил о своем желании идти по пути нормализации отношений, подчеркивая, что без взаимности со стороны США этого не добиться.

"Сейчас эту взаимность мы впервые услышали от американского президента. Посмотрим, что будет дальше", — сказал Песков в эфире телеканале "Россия 1".

Сайт kp.ru писал, что Путин и Трамп провели переговоры в пятницу, 28 июня, сразу после первого заседания "Большой двадцатки". Встреча продолжалась 1,5 часа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/717181" frameborder="0"></iframe> В Осаке началась встреча Путина и Трампа.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU