"Слуга народа" подала в суд на ЦИК из-за кандидатов-клонов Зеленского
Партия "Слуга народа" обратилась в Шестой административный апелляционный суд с требованием обязать Центральную избирательную комиссию внести изменения в бюллетени на выборах в Верховную Раду.
Дело в том, что поучаствовать в них решили сразу несколько кандидатов-однофамильцев президента Украины Владимира Зеленского. Партия требует от ЦИК указать, что эти депутаты-клоны не являются членами "Слуги народа".
"Обязать ЦИК внести изменения в постановление... "О форме, цвете и тексте избирательного бюллетеня по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - сообщили в пресс-службе партии.
Судебное заседание состоится в воскресенье, 30 июня.
Сайт kp.ru писал, что досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. В этом году в избирательной кампании участие вновь примет житель Киева Дарт Вейдер.
ИСТОЧНИК KP.RU
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