"Слуга народа" подала в суд на ЦИК из-за кандидатов-клонов Зеленского

СЕГОДНЯ 17:52 2019-06-30T17:52:46+03:00

В выборах в Верховную Раду собрались участвовать сразу несколько однофамильцев президента Украины

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Партия "Слуга народа" обратилась в Шестой административный апелляционный суд с требованием обязать Центральную избирательную комиссию внести изменения в бюллетени на выборах в Верховную Раду.

Дело в том, что поучаствовать в них решили сразу несколько кандидатов-однофамильцев президента Украины Владимира Зеленского. Партия требует от ЦИК указать, что эти депутаты-клоны не являются членами "Слуги народа".

"Обязать ЦИК внести изменения в постановление... "О форме, цвете и тексте избирательного бюллетеня по выборам народных депутатов Украины для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года", - сообщили в пресс-службе партии.

Судебное заседание состоится в воскресенье, 30 июня.

Сайт kp.ru писал, что досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. В этом году в избирательной кампании участие вновь примет житель Киева Дарт Вейдер.

ИСТОЧНИК KP.RU