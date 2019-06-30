Премьер Канады попал в неловкую ситуацию на саммите G20

СЕГОДНЯ 18:13 2019-06-30T18:13:17+03:00

Джастин Трюдо хотел пожать руку президенту Бразилии, но тот отвернулся от него в самый последний момент [видео]

Изменить размер текста: A A

В неловкую ситуацию попал премьер-министр Канады Джастин Трюдо на одном из мероприятий саммита G20 в японском городе Осаке.

Политик сидел за столом между президентами Китая и Индии Си Цзиньпином и Жаиром Болсонару и оживленно оглядывался, вероятно, в поисках возможного собеседника. В какой-то момент он решил обратиться к сидящему слева от него лидеру латиноамериканского государства, и даже слегка дотронулся до его плеча, чтобы привлечь внимание, но был проигнорирован.

Болсонару уже начал поворачиваться в сторону Трюдо, когда кто-то привлек его внимание с другой стороны. Канадский премьер так и остался сидеть с протянутой для рукопожатия ладонью. Видео смущающего инцидента было опубликовано в Twitter.

"Никому нет дела до Джастина из Канады", - прокомментировал запись пользователь ComfortablySmug.

Сайт kp.ru писал, что ранее на саммите G20 произошел еще один не менее забавный случай. Президент США Дональд Трамп "разыграл" саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана, похлопав его по плечу и быстро скрывшись из виду.

Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20.

ИСТОЧНИК KP.RU