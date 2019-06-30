2019-06-30T18:13:17+03:00
Политика

Премьер Канады попал в неловкую ситуацию на саммите G20

Джастин Трюдо хотел пожать руку президенту Бразилии, но тот отвернулся от него в самый последний момент [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Джастин Трюдо на саммите G20Джастин Трюдо на саммите G20Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В неловкую ситуацию попал премьер-министр Канады Джастин Трюдо на одном из мероприятий саммита G20 в японском городе Осаке.

Политик сидел за столом между президентами Китая и Индии Си Цзиньпином и Жаиром Болсонару и оживленно оглядывался, вероятно, в поисках возможного собеседника. В какой-то момент он решил обратиться к сидящему слева от него лидеру латиноамериканского государства, и даже слегка дотронулся до его плеча, чтобы привлечь внимание, но был проигнорирован.

Болсонару уже начал поворачиваться в сторону Трюдо, когда кто-то привлек его внимание с другой стороны. Канадский премьер так и остался сидеть с протянутой для рукопожатия ладонью. Видео смущающего инцидента было опубликовано в Twitter.

"Никому нет дела до Джастина из Канады", - прокомментировал запись пользователь ComfortablySmug.

Сайт kp.ru писал, что ранее на саммите G20 произошел еще один не менее забавный случай. Президент США Дональд Трамп "разыграл" саудовского принца Мухаммеда бен Сальмана, похлопав его по плечу и быстро скрывшись из виду.

Канадский премьер угодил в неловкую ситуацию на саммите G20.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Три спутника SpaceX перестали выходить на связь с Землей
Певица Анастасия Приходько баллотируется в Верховную Раду
Комитет Рады рассмотрит вопрос об увольнении главы МИД Украины
"Слуга народа" подала в суд на ЦИК из-за кандидатов-клонов Зеленского
Израиль освободил задержанного ранее палестинского министра
Появилось видео потасовки, в которой пострадала пресс-секретарь Трампа
Трамп впервые ответил взаимностью на усилия РФ по нормализации отношений
В "Ростехе" объявили о начале производства зенитных комплексов С-500
Сторожевой корабль "Сметливый" следит за эсминцем Carney в Черном море
В зону наводнения в Иркутской области переброшены войска ЦВО
Песков: Путин и Мэй жестко и откровенно поговорили о деле Скрипалей
Песков: ситуация на Украине конструктивно обсуждалась на саммите G-20
Карелия расширяет горизонты спорта
Песков рассказал о прошедших переговорах Трампа и Путина
Путин поручил подключить армию к борьбе с паводком в Иркутской области в случае необходимости
Макрон заявил, что приедет на празднование Дня Победы в Россию в 2020 году
Матвиенко заявила, что конфликта между Россией и Грузией нет
Трамп рассказал о возможном визите Ким Чен Ына в США
В "Манчестер Сити" назначили нового капитана
В Харькове неизвестные напали на приемную депутата Рады Юрия Бойко
Американские и британские военные принимают участие в учениях в Грузии
Пресс-секретарь президента США получила ушибы в давке во время встречи Трампа и Ким Чен Ына
Сборная России досрочно заняла первое место в медальном зачете Европейских игр
Германия в 2021-2023 годах может сократить траты на оборону в ущерб требованиям НАТО
Ким Чен Ын рассказал о том, что узнал о желании Трампа встретиться из Twitter
Путин прибыл в Минск на закрытие Европейских игр