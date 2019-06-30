Комитет Рады рассмотрит вопрос об увольнении главы МИД Украины

СЕГОДНЯ 18:31 2019-06-30T18:31:20+03:00

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Комитет Верховной Рады по иностранным делам рассмотрит вопрос об увольнении министра иностранных дел Украины Павла Климкина и назначения на этот пост Вадима Пристайко.

Обсуждение соответствующего представления президента страны Владимира Зеленского состоится в понедельник, 1 июля, а уже во вторник оно может быть вынесено на голосование парламента. Об этом сообщила глава комитета Анна Гопко.

По ее словам, в ходе заседания будет затронута также ситуация с возвращением российской делегации к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы, передает "Громадське".

Сайт kp.ru писал, что ранее Зеленский раскритиковал Климкина за его ответ на предложение Москвы по освобождению украинских моряков. Россия предложила возможные варианты разрешения ситуации, но в МИД отказались их даже рассматривать. При этом президенту о случившемся не сообщили.

Сам дипломат пояснил, что не обязан согласовывать деятельность ведомства с руководством. Тогда премьер-министр страны Владимир Гройсман рекомендовал отправить главу министерства в продолжительный отпуск.

ИСТОЧНИК KP.RU