Три спутника SpaceX перестали выходить на связь с Землей

СЕГОДНЯ 19:11 2019-06-30T19:11:35+03:00

Исправными остаются 57 аппаратов, 45 из которых уже выведены на заданные точки орбиты

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Американская компания SpaceX потеряла связь с тремя спутниками из 60-ти, запущенных в космос в рамках миссии Starlink - обеспечения жителей Земли широкополосным доступом в интернет.

Аппараты перестали функционировать. Причины случившегося не называются. Ожидается, что спутники пассивно сойдут с орбиты в течение года.

Тем временем, остальные 57 аппаратов миссии продолжают исправно работать. На настоящий момент 45 из них уже вышли на заданные точки орбиты. Также два аппарата будут спущены на Землю с целью имитирования процесса утилизации, передает Business Insider со ссылкой на заявление компании.

Сайт kp.ru писал, что программа Starlink будет состоять из 4 тысяч 500 спутников на высоте 1100-1300 километров и 7 тысяч 500 аппаратов на высоте не более 346 километров. Это позволит выходить в интернет даже из самых удаленных точек планеты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710766" frameborder="0"></iframe> Ракета Falcon 9 вывела на орбиту 60 спутников компании SpaceX.

ИСТОЧНИК KP.RU