Взрыв на химическом заводе в Китае унес жизни двух человек

СЕГОДНЯ 19:32 2019-06-30T19:32:26+03:00

В Китае два человека погибли при взрыве на заводе Фото: REUTERS

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Два человека погибли и еще девять пострадали в результате взрыва на химическом заводе компании Anhui Maiqi Chemical Co в китайском городе Бэнбу провинции Аньхой.

Вечером в пятницу, 28 июня, один из рабочих решил почистить резервуар для хранения взрывоопасных веществ и случайно застрял в нем. На место происшествия были вызваны сотрудники экстренных служб. Взрыв произошел в ходе спасательной операции. Резервуар буквально разорвало.

Жертвами инцидента стали пожарный и застрявший в баке рабочий. Еще девять спасателей пострадали, передает "Синьхуа".

Сайт kp.ru писал, что в марте этого года на другом китайском заводе прогремел еще более мощный взрыв. В ближайших к предприятию домах выбила стекла. Погибли не менее 47 человек, еще около 640 получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU