В США заявили, что Трамп не объявлял Huawei полную амнистию

СЕГОДНЯ 19:51 2019-06-30T19:51:30+03:00

В Белом доме заявили, что США не объявляли Huawei полную амнистию Фото: REUTERS

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Решение президента США Дональда Трампа о временном снятии части санкций с китайской компании Huawei касается лишь части поставок американских товаров и не является безоговорочной амнистией. Такое заявление сделал глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кудлоу.

Сайт kp.ru писал, что ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам переговоров глава Белого дома заявил, что Huawei вновь сможет приобретать американское оборудование.

"Министерство торговли США временно предоставит ряд дополнительных лицензий на поставку товаров самого общего назначения", - пояснил Кудлоу.

Речь идет, например, о микропроцессорах, произведенных компаниями, чья продукция без ограничений распространяется в других странах.

"Это не является всеобщей амнистией Huawei ", - уточнил глава экономического совета в эфире телеканала Fox News.

ИСТОЧНИК KP.RU