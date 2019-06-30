Претенденты на место Трампа назвали его встречу с Ким Чен Ыном постановкой
Последняя встреча лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа и председателя КНДР Ким Чен Ына не принесла никаких результатов и была больше похожа на показательное выступление. Такую позицию высказал бывший мэр города Сан-Антонио, претендент на выдвижение кандидатом в американские президенты Джулиан Кастро.
"Я только за ведение переговоров с противниками, однако в данном случае президент поднимает реноме диктатора", - заявил политик.
Он считает, что из встречи так и не удалось извлечь ничего полезного - Пхеньян как проводил испытания ядерного оружия, так и продолжает.
"Представляется, что все это сделано ради шоу и не было содержательным", - цитирует телеканал ABC Кастро.
Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, также претендующей на пост главы государства, поддержал позицию коллеги.
"В данном случае Дональд Трамп объявляет саммит, а потом это ни к чему не приводит", - цитирует его CNN.
Сайт kp.ru писал, что американский и северокорейский лидеры встретились в воскресенье, 30 июня, в демилитаризованной зоне в пограничном пункте Пханмунджом.
Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР.
ИСТОЧНИК KP.RU
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