2019-06-30T20:16:38+03:00
Политика

Претенденты на место Трампа назвали его встречу с Ким Чен Ыном постановкой

Американские политики считают, что последние переговоры лидеров США и КНДР не принесли никаких результатов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Трамп и Ким Чен Ын на границе двух КорейТрамп и Ким Чен Ын на границе двух КорейФото: REUTERS
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Последняя встреча лидера Соединенных Штатов Дональда Трампа и председателя КНДР Ким Чен Ына не принесла никаких результатов и была больше похожа на показательное выступление. Такую позицию высказал бывший мэр города Сан-Антонио, претендент на выдвижение кандидатом в американские президенты Джулиан Кастро.

"Я только за ведение переговоров с противниками, однако в данном случае президент поднимает реноме диктатора", - заявил политик.

Он считает, что из встречи так и не удалось извлечь ничего полезного - Пхеньян как проводил испытания ядерного оружия, так и продолжает.

"Представляется, что все это сделано ради шоу и не было содержательным", - цитирует телеканал ABC Кастро.

Сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, также претендующей на пост главы государства, поддержал позицию коллеги.

"В данном случае Дональд Трамп объявляет саммит, а потом это ни к чему не приводит", - цитирует его CNN.

Сайт kp.ru писал, что американский и северокорейский лидеры встретились в воскресенье, 30 июня, в демилитаризованной зоне в пограничном пункте Пханмунджом.

Трамп стал первым действующим президентом США, ступившим на территорию КНДР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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