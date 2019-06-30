Помпео убедился в стремлении Ким Чен Ына к прогрессу в переговорах с США
Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео считает, что лидер КНДР Ким Чен Ын стремится к достижению прогресса в переговорном процессе по денуклеаризации Корейского полуострова. Политик пришел к такому выводу, анализируя недавнюю встречу северокорейского главы с американским коллегой Дональдом Трампом.
Сайт kp.ru писал, что президенты провели небольшую беседу в воскресенье, 30 июня, в приграничном пункте Пханмунджом. На переговорах присутствовал также глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин.
"Я уехал оттуда с пониманием, что, как я думаю, председатель Ким Чен Ын действительно хочет, чтобы что-то было сделано, что-то очень значительное, чего мы хотим добиться своевременно. Президент [США] заявил, что мы не торопимся. Я думаю, что это так", - цитирует ТАСС Помпео.
К слову, отдельные американские политики назвали недавнюю встречу Трампа и Ким Чен Ына обычной постановкой, поскольку она не принесла никаких конкретных результатов.
Трамп прибыл на межкорейскую границу, где встретится с Ким Чен Ыном.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»