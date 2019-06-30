2019-06-30T21:26:30+03:00
Политика

Помпео убедился в стремлении Ким Чен Ына к прогрессу в переговорах с США

Такие выводы были сделаны после недавней встречи американского лидера с председателем КНДР
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Госсекретарь США Майкл ПомпеоГоссекретарь США Майкл ПомпеоФото: REUTERS
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Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео считает, что лидер КНДР Ким Чен Ын стремится к достижению прогресса в переговорном процессе по денуклеаризации Корейского полуострова. Политик пришел к такому выводу, анализируя недавнюю встречу северокорейского главы с американским коллегой Дональдом Трампом.

Сайт kp.ru писал, что президенты провели небольшую беседу в воскресенье, 30 июня, в приграничном пункте Пханмунджом. На переговорах присутствовал также глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

"Я уехал оттуда с пониманием, что, как я думаю, председатель Ким Чен Ын действительно хочет, чтобы что-то было сделано, что-то очень значительное, чего мы хотим добиться своевременно. Президент [США] заявил, что мы не торопимся. Я думаю, что это так", - цитирует ТАСС Помпео.

К слову, отдельные американские политики назвали недавнюю встречу Трампа и Ким Чен Ына обычной постановкой, поскольку она не принесла никаких конкретных результатов.

Трамп прибыл на межкорейскую границу, где встретится с Ким Чен Ыном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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