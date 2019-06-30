2019-06-30T22:44:21+03:00
Общество

В аэропорту "Шереметьево" объяснили проблемы с отправкой багажа

В терминалах скопилось около 1,5 тысячи чемоданов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Шереметьево возникли проблемы с отправкой багажаВ Шереметьево возникли проблемы с отправкой багажаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Около 1,5 тысячи чемоданов, сумок и другого багажа скопилось в московском аэропорту "Шереметьево" за выходные, 29-30 июня.

В пресс-службе авиагавани пояснили, что проблема возникла из-за задержек рейсов, вызванных высокой грозовой активностью. В результате большое количество багажа так и не было доставлено по назначению. Его отправкой занимаются в настоящий момент. Также возникла небольшая проблема в одном из терминалов.

"Багажная лента не функционировала в терминале D порядка 30 минут, проблема устранена", - передает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы "Шереметьево".

Сайт kp.ru писал, что ранее обильные дожди привели к серьезному подтоплению района Шереметьево. Автомобили буквально плавали по улицам, однако аэропорту удалось справиться с последствиями непогоды. Рейсы выполнялись в штатном режиме, всю воду оперативно убирали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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