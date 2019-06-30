30 Июнь 23:00 2019-06-30T22:58:44+03:00

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Как сообщил «КП» советник главы Партии Независимости Соединённого Королевства (UKIP) Томми Робинсон, версия официального Лондона о «вине России в деле Скрипалей» вызывает недоверие:

— Для меня крайне сложно на 100% поверить тому, что сообщают наши спецслужбы. Слишком часто я видел их дурные поступки, и слишком часто я видел ложь и пропаганду, — сказал «КП» господин Робинсон. — Такова суть грязной политики «глубинного государства», под которым мы живём. Я допускаю, что наша разведка и спецслужбы способны посеять ложь, сэкономив на правде, и более чем уверен, что они готовы вбросить в публичное поле дезинформацию, если это отвечает их целям.

Напомним, 4 марта 2018 года в Солсбери произошло загадочное отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией. В этой «химатаке» Лондон огульно обвинил Москву и ввёл ряд новых санкций, например, предписал выслать с Британских островов десятки российских дипломатов.

ИСТОЧНИК KP.RU