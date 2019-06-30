Британский политик призвал облегчить визовый режим между Лондоном и Москвой

30 Июнь 23:31 2019-06-30T22:56:30+03:00

Об этом советник главы партии UKIP Томми Робинсон заявил в эксклюзивном интервью «КП»

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Как сообщил «КП» советник главы Партии Независимости Соединённого Королевства (UKIP) Томми Робинсон, визовый режим между Лондоном и Москвой должен быть пересмотрен в пользу смягчения:

— Думаю, вся визовая система Соединённого Королевства нуждается в капитальном ремонте. Это просто смешно, когда русским не выдают визы, а личности из стран третьего мира, которые прибыли сюда, миновав множество вполне безопасных территорий, могут остаться здесь, просто объявив себя беженцами. С этим пора заканчивать, — подчеркнул господин Робинсон в интервью с «КП».

Также собеседник «Комсомолки» призвал улучшить отношения между двумя государствами, поскольку у них есть общие интересы:

— Мне хотелось бы думать, что британское правительство сможет «перезагрузить» отношения с Москвой ради смежных задач, взаимных интересов и общих ценностей. Например, я рассматриваю Россию как существенного партнёра в борьбе против радикального исламизма, — полагает Томми Робинсон.

ИСТОЧНИК KP.RU